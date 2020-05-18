Başkan Saygılı’nın 19 Mayıs mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İçinde bulunulan sıkıntılı günler nedeniyle buruk da olsa büyük bir gurur ile Milli Mücadelenin 101’inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Başkan Saygılı mesajında, "19 Mayıs 1919 Türk milletinin yeniden doğuşunun başlangıcı olan bir gündür ve bizler için çok büyük anlam ve öneme sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Samsun’dan başlayarak bütün ülkeye ve insanlarımıza yansıyan kutlu bir mücadelenin meşalesini yakmıştır. Vatanımıza yönelen tehditleri yakılan meşalenin ışığı altında, milletimiz canı pahasına bertaraf etmiş, bağımsızlığını kazanarak birçok millete örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin de en büyük göstergesidir. Gençlerimiz de kendilerini geliştirerek, çalışarak, üreterek sağlayacakları başarılar ile ülkemizin mutluluğu olacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiyemizin layık olduğu mutlu, müreffeh, güçlü bir ülke, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ideali de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurtuluş mücadelesini başlattığı anlamlı günün yıl dönümünde, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

