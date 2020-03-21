YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Saygılı’nın Miraç Kandili mesajı

Başkan Saygılı’nın Miraç Kandili mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı mesajında, "Miraç Kandili, sevgili Peygamberimizin Allah’ın izni ve takdiriyle bir zaman diliminde önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Rabbimizin sonsuz kudret ve ayetlerini müşahede etmek için semaya yaptığı içerisinde pek çok ilahi lütuf, ihsan ve bereketi barındıran hikmet, hediye ve müjdelerle dolu manevi bir yolculuktur" dedi.Saygılı, "Rabbimin huzurunda ümmetini dileyen Peygamberimize layık kullar olmak için mübarek üç aylar içerisinde yaşadığımız Miraç Kandilini anlamıyla idrak etmeyi temenni ediyorum.

Başkan Saygılı’nın Miraç Kandili mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı mesajında, "Miraç Kandili, sevgili Peygamberimizin Allah’ın izni ve takdiriyle bir zaman diliminde önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Rabbimizin sonsuz kudret ve ayetlerini müşahede etmek için semaya yaptığı içerisinde pek çok ilahi lütuf, ihsan ve bereketi barındıran hikmet, hediye ve müjdelerle dolu manevi bir yolculuktur" dedi.
Saygılı, "Rabbimin huzurunda ümmetini dileyen Peygamberimize layık kullar olmak için mübarek üç aylar içerisinde yaşadığımız Miraç Kandilini anlamıyla idrak etmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Kırıkkaleli hemşerilerimin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Miraç Kandilinin ülkemize, tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Otel hırsızlarına suçüstü

Otel hırsızlarına suçüstü

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:58
İkindi
16:24
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Altan Eczanesi
Merkez
Ayça Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale BA 3 puanı 5 golle aldı

Kırıkkale BA 3 puanı 5 golle aldı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.