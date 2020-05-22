Başkan Saygılı’nın Ramazan Bayramı mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Saygılı mesajında, "Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek bayramın milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan diliyorum. Bu bayrama, korona virüs salgının neden olduğu buruklukla ancak alınan tedbirlere sıkı sıkıya bağlanarak salgından kurtuluş ışığını görmüş olmanın sevinciyle giriyoruz. Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Mart ayı ile birlikte ülkemizde ve şehrimizde de görülmeye başlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her türlü taktiri hak eden ayırt etmeksizin tüm sağlık çalışanlarının üstün gayretleriyle salgınla baş etmeyi başardık. Kırıkkalemizde de çalışma arkadaşlarım, belediyemizin fedakar işçilerinin üstün çalışmasıyla üzerimize düşeni fazlasıyla yapıp, şehrimizde salgının yayılmasının önüne geçilmesinde yadsınamaz katkı gösterdik. Belediyemiz olarak bu süreçte iş kaybına uğramış gerek esnafımızın gerekse vatandaşlarımızın yanında olduk, on binden fazla yardım kolilerimizi ’Ramazan paylaşmaktır’ diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu yıl 81 ilde olduğu gibi şehrimizde de bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramın tadı büyüklerimizin ellerini öperek, küçüklerimize sarılarak, birlikte olarak çıksa da bu bayram biraz farklı olacak hem kendimizi hem sevdiklerimizi, toplum sağlığını korumak için gireceğimiz izolasyona dikkat etmeliyiz. Teknolojinin imkanlarını kullanıp büyüklerimizi ihmal etmeden onlarla görüntülü görüşelim, bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyelim, burukluğu en çok hissedecek olan kesime sesimizi duyurmayı unutmayalım. Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramınızı bir kez daha tekrar tebrik ediyorum. Kırıkkaleli hemşehrilerime, milletimizle birlikte, tüm Müslümanlara, tüm insanlığa Rabbimden huzur, esenlik ve sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.



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