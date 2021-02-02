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Başkan Şayir, AK Parti Kadın Kollarını ağırladı

02.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yeni yönetimini ağırladı.AK Parti’de göreve yeniden devam ettirilen Gülay Artut yeni yönetimi ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret etti.Dilovası Belediyesi toplantı salonunda misafirlerini ağırlayan Başkan Şayir, Gülay Artut ve yeni yönetimine başarılar dileyerek, "AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizin müreffeh seviyeye ulaşması, halkımızın huzuru, güvenliği, sağlığı ve refahı için önemli yatırımlar yapmış 18 yılda ülkemiz adeta bir çağ atlamıştır.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yeni yönetimini ağırladı.
AK Parti’de göreve yeniden devam ettirilen Gülay Artut yeni yönetimi ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret etti.
Dilovası Belediyesi toplantı salonunda misafirlerini ağırlayan Başkan Şayir, Gülay Artut ve yeni yönetimine başarılar dileyerek, "AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizin müreffeh seviyeye ulaşması, halkımızın huzuru, güvenliği, sağlığı ve refahı için önemli yatırımlar yapmış 18 yılda ülkemiz adeta bir çağ atlamıştır. Genelde ve yerelde yapılan hizmetlerle ülkemiz her alanda önemli bir yol kat etmiştir. Bu başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olmak üzere AK kadroların en ücra köşesinde yer alan tüm partililerimizin emekleri ile gerçekleşmiştir. Dönem dönem partimiz içerisinde görev değişiklikleri de yaşanmış yeni heyecanlarla yola devam edilmiştir. AK Parti Kadın Kolları Teşkilatımızda da yaşanan kongre süreci sonrası Gülay Başkanımız ve yapılan istişarelerle sizlerle yeni bir heyecanla yola devam etme kararı almıştır. Alınan kararın başta ilçemiz olmak üzere ülkemize hayırlı olsun" dedi.
"Daha güzel bir Dilovası için çalışacağız"
Misafirperverliğinden dolayı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e teşekkür eden AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut’ta, "Partimizin yerelde ve genelde iktidar kalarak büyük hizmetlere devam etmesi için AK Kadınlar olarak her zaman elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde dönem dönem kongre süreçleri de yaşadık. Yaşadığımız kongrelerle her zaman daha da güçlenerek yolumuza devam ettik. Bugünde yeni bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Geçmişte bizlerin yanında olan bizlere destek veren tüm kadın kolları yöneticilerimize de bizlere verdikleri güçten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreçte de Hamza Başkanımızla birlikte daha güzel bir Dilovası’nı inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Yeni yönetimimizle birlikte bu güne kadar güzel çalışmalara imza atan Hamza Şayir Başkanımıza bundan sonra ki süreçte de başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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