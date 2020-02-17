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Başkan Şayir, "Amacımız yeni Dilovası için büyük adımlar atmak"

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

STK’ların düzenlediği kahvaltıya konuk olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe adına daha büyük adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi.Dilovası Sakaryalılar Derneği yönetimi ve üyeleri, düzenledikleri kahvaltı programında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i konuk etti.

STK’ların düzenlediği kahvaltıya konuk olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe adına daha büyük adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi.
Dilovası Sakaryalılar Derneği yönetimi ve üyeleri, düzenledikleri kahvaltı programında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i konuk etti. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen kahvaltıya söz alan Başkan Şayir, "Göreve gelirken halkımıza verdiğimiz seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizi yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. ‘Yükselen Şehir Dilovası’ sloganı ile yola koyulduk. Amacımız yeni Dilovası için büyük adımlar atmak. Önemli sorunlarımızın aşılması konusunda sürekli olarak Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde her seferinde çok güzel haberlerle döndük. Aldığımız sözler yerine getiriliyor, ilçemiz güzel projelerimize kavuşuyor. Çocuklarımızın geleceği bugünden daha aydınlık olacak" dedi.

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