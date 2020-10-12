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Başkan Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.10.2020 11:37 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kültür Müdürlüğünün organize ettiği tiyatro etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğünün organize ettiği “Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı” tiyatro gösterisi önceki gün Belediye Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kültür Müdürlüğünün organize ettiği tiyatro etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.
Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğünün organize ettiği “Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı” tiyatro gösterisi önceki gün Belediye Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluştu. Tiyatro gösterisi maske ve mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşirken, tiyatroyu çocuklarla birlikte izleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklara seslenerek eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için her türlü fedakarlığı yapacaklarını belirtti. Tiyatro öncesi konuşma yapan Başkan Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak bizim için her şeyden önce eğitim geliyor. Sizler bu ülkenin ve Dilovası’nın geleceğisiniz. Sizlerin eğitimleri için imkanlarımız çerçevesinde her şeyi yapmaya hazırız. Sizler yeter ki okuyun, yeter ki başarılı olun. Dönem dönem sizlerle bu tür organizasyonlarda bir araya gelmeye, moral ve motivasyonunuzu artırmaya çalışacağız” dedi.

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