Başkan Şayir, nakliyecilerle buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede nakliye sektörünün önde gelen isimleri ile bir araya gelerek yeni tır parkı için fikir alışverişinde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, nakliye sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler ve firmalarla Tavşancıl Sahil Restaurant’ta bir araya gelerek hem sorunları dinledi, hem de yeni yapılacak Tır parkı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Düzenlenen toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile nakliye sektöründe faaliyet gösteren firma sahipleri ve yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Şayir, “İlçemizin önemli gelir ve geçim kaynaklarından taşımacılık - nakliye sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık bin 200 tır veya kamyon sahibi yer almaktadır. İlçemizin hemen hemen her sokağında ve caddesinde tır ve kamyonları görmek mümkündür. Ancak bu tır ve kamyonlar ilçemiz içinde ciddi sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Geçmişte birçok ölümlü kazalar yaşanmış ve onlarca vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte ciddi oranda görüntü kirliliği, trafik sıkışıklığı da meydana getirmektedir. Kentimiz için önemli bir sorundur” dedi.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “İlçemize hem nakliye sektöründekileri rahatlatacak, hem de ilçemizde yaşanan kazalar ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak olan tır parkı projesini hayata geçirmek için geldiğimiz günden bu yana koşturmaktayız. Nitekim belli oranda bir yol kat ettik. Ancak bu yola çıkarken bu sektörde faaliyet gösteren sizlerin fikirlerini de almak üzere bu akşam burada bir araya gelmek istedik. Doğru olan neyse onu yapmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki ilçemiz için sizler ve bizler için önemli bir sorun olan tır ve kamyonlarımızın şehir içinde ki bu sorunu artık çözelim. Bir yerden başlamış olalım. Yapımı devam eden parkımıza şimdiden tırlar ve kamyonlar ücretsiz olarak park yapabilir ve bu süreç içerisinde bizde yapımına devam ederiz. Park edecek olan kamyoncu ve tırcı esnafımızın park öncesi ve sonrası merkeze ulaşımı konusunda da bizde yardımcı olacağız” diye konuştu.

“İlçemizin bir gerçeği olan nakliye sektörünün büyümesi ve gelişmesinden de yanayım” ifadeleri ile konuşmalarını sürdüren Şayir, “Güç birlikleri yapmasını isterim birlikte hareket etmelerini isterim. Güçlü oluşumlarla hem sektör daha ileri gider hemde sorunlar daha kısa sürede çözüme ulaşır. Onun için birbirinizi rakip olarak görmeyin birbirinizi güçlendiren olun. Biz bu kentte hepimiz bir aileyiz. Bölgemiz Marmara’nın lojistik üssü olacak. Bu süreçte birlikte hareket etmeniz, ileride karşılaşacağınız sorunların üstesinde daha kolay gelmenizi sağlayacaktır. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizin büyümeniz ve güçlü olmanız bizleri de güçlü kılacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan firma sahipleri ve STK temsilcileri tek tek söz aldı. Toplantıya katılan nakliyecilerin yüzde yüz mutabakat sağlayarak tır parkının işletmeciliğini belediyenin yapmasını isterken, ihtiyaçlarını giderebilecek tamir ve bakım, yiyecek, mescit gibi öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilecek işletmelerinde alanda yer almasını istediler.

