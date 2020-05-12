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Başkan Şayir, sağlık çalışanı anneleri unutmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanı annelere çiçek verdi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sağlık çalışanı anneleri unutmadı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanı annelere çiçek verdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sağlık çalışanı anneleri unutmadı. Başkan Şayir, korona virüs salgını sürecinde fedakarca mücadele eden, ailesinden çocuklarından uzak kalarak, toplum sağlığı için gece-gündüz demeden çalışan sağlık çalışanı annelerini özel günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Şayir, Anneler Günü nedeniyle Dilovası Devlet Hastanesinde görev yapan kadın çalışanları görevleri başında tek tek ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutlayıp özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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