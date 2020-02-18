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Başkan Şayir vatandaşlarla bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem ve Tepecik Mahalle Muhtarı Tacettin Güler ile birlikte her iki mahalleyi gezip, çalışmaları inceleyerek vatandaşları dinledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem ve Tepecik Mahalle Muhtarı Tacettin Güler ile birlikte her iki mahalleyi gezip, çalışmaları inceleyerek vatandaşları dinledi. Belediye Başkanı Hamza Şayir ilk olarak Çerkeşli Mahallesi’ne giderek önce mahalledeki çalışmaları inceledi, ardından mahalle Muhtarı Aytaç Erdem ile birlikte köy kahvesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şayir, vatandaşların sorunlarını dinleyerek yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra Tepecik Mahallesi’ne giden Şayir, mahalle muhtarı Tacettin Güler ile birlikte yeni yapılacak olan mesire alanını incelediler. 320 Dönümlük alana yapılacak olan mesire alanının önümüzdeki süreçte başlayacağını söyleyen Başkan Şayir, içerisinde birçok sosyal aktivitenin de yapılabileceği bir mesire alanı olacağını belirtti. Şayir, son olarak Köseler Mahallesi’ni de ziyaret ederek TOKİ tarafından yapımına başlanan 515 konutluk projeyi inceledi.

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