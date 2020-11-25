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Başkan Şayir’den duygulandıran ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:45 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilkokul öğretmenlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Şayir’den duygulandıran ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilkokul öğretmenlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette eski anılar tazelenirken duygulu anlar yaşandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Dilovası’nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerin ardından ilkokul öğretmenlerini ziyaret eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Şayir, İlkokul öğretmenlerinden olan ve emekli olduktan sonra Darıca’da esnaflık yapan Ekrem Özbay’ı Bağcılar’da evinde, Mehmet Çelik öğretmenini ise Darıca’daki iş yerinde ziyaret ederek duygulandırdı.
Ziyarette konuşan Başkan Şayir, "24 Kasım Öğretmenler günü vesilesi ile üzerimde çok büyük emekleri olan öğretmenlerimi ziyaret etmek, onları yeniden görmenin mutluluğunu yaşarken ayrıca maziye dönmenin ve o yılları hatırlamanın da verdiği hüzünlü duyguları yaşadım. Geçmişimizi yad ederek güzel anılarımızı tazeledik. Onlar iyi ki varlar. Onlar bizi bu günlere getirdiler. Onlar her zaman bizim başımızın tacıdırlar. Biz öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Geleceğe ışık tutan tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Şayir’in ilkokul öğretmenleri Ekrem Özbay ve Mehmet Çelik’te ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Şayir’i yetiştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Başkan Şayir’den duygulandıran ziyaret

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