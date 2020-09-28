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Başkan Şayir’den öğrencilere kırtasiye yardımı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yüz yüze eğitime başlayan 2 bin 500’den fazla öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitim alanında önemli atım atıyor.

Başkan Şayir’den öğrencilere kırtasiye yardımı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yüz yüze eğitime başlayan 2 bin 500’den fazla öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitim alanında önemli atım atıyor. Daha önce makam aracını satıp elde edilen gelirle eğitime destek veren, maaşını öğrencilere burs olarak bağlayan, okullara ve öğretmenlere çeşitli yardımlarda bulunan Başkan Şayir, şimdi de hayırsever sanayicilerin katkısıyla yüz yüze eğitime başlayan 1., 8. ve 12. sınıflarda okuyan 2 bin 500’den fazla öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Diğer sınıfların açılması halinde geriye kalan 10 bin öğrenciye de kırtasiye yardımı yapılması planlanıyor. Yapmış olduğu yardımla hem çocukları sevindiren hem de dar gelirli ailelere destek olan Başkan Şayir, Dilovası’nın eğitimle yükseleceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.
Bu nedenle gerek öğrenciler gerek öğretmenler gerekse okullar için belediye olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Şayir, "İhtiyaç halinde, belediyemiz kaynaklarını da aşarak, işadamlarımız vasıtasıyla, Dilovalı öğrencilerin eksiklerini tamamlıyoruz. Hiçbir öğrencimizin, ekonomik gerekçelerle eğitiminden geri kalmasını, eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum olmasını kabul etmiyoruz” dedi.
Kırtasiye Dağım Törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Şayir’den öğrencilere kırtasiye yardımı

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