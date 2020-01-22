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Başkan Şayir’e sosyal denge teşekkürü

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Belediyelerde başlayan sosyal denge sözleşmeleri kapsamında memurlarla yapılan sözleşmeler sonrası Dilovası Belediyesi’ndeki memurlar, Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sözleşmede gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ettiler.Dilovası Belediyesi’nde bulunan memurlar, sosyal denge sözleşmesinden memnun kaldı.

Belediyelerde başlayan sosyal denge sözleşmeleri kapsamında memurlarla yapılan sözleşmeler sonrası Dilovası Belediyesi’ndeki memurlar, Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sözleşmede gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ettiler.
Dilovası Belediyesi’nde bulunan memurlar, sosyal denge sözleşmesinden memnun kaldı. Memnuniyetini ifade etmek isteyen memurlar, sözleşme sürecinde gösterdiği anlayıştan dolayı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir onuruna yemek düzenleyerek kendisine teşekkür ettiler. Düzenlenen yemeğin açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Çetin Polat, “Kocaeli’de ki tüm belediyelerde yapılan sosyal denge sözleşmeleri içerisinde en donanımlı ve iyi olan bir sözleşmeyi Başkanımız Hamza Şayir’in desteği ile imzaladık. Göstermiş olduğu anlayıştan dolayı Başkanımız Hamza Şayir’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Memurların düzenlediği organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şayir ise, “Biz her zaman emekçinin yanında olmaya gayret gösterdik. Hepimiz emekçi insanlarız. Konumlarımız statülerimiz farklı olsa da hepimiz emekçiyiz. Emekçinin hakkını vermek ve emeğinin karşılığını alması bizleri mutlu eder. Başarı bir ekip işidir. Biz bir ekibiz. Ortada bir başarı varsa bu burada bulunan ve diğer arkadaşlarımızın ortak başarısıdır” diye konuştu.
Geçen 9 aylık süreç sonunda halktan güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şayir, “Bu olumlu tepkiler Başkan Yardımcılarımın, memur arkadaşlarımın ve çalışan arkadaşlarımızın başarısıdır. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha yapılacak çok işimiz var. Sizlerden ricam vatandaşlarımızı en iyi şekilde karşılamak ve sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmanızdır. Biz onlar için buradayız. Tüm işimiz halkımızın memnuniyetidir. Sizlerden öncelikle ricam özellikle gariban, yetim, engelli vatandaşlarımızın talepleri olmalıdır. Onlar için ne gerekiyorsa yapmaya gayret edelim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından hazırlanan belediye memurları, Sosyal Denge Sözleşmesi’ni imzalayan Başkan Şayir’e teşekkür plaketi takdim ettiler.

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