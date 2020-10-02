Başkan Sebahattin Ceyhun: "Borç olabilir ama karşılığı fazlasıyla var"

"Bölcek, İnköy ve Parmakören’deki arsalar belediye mülkiyetinde"

Yeni belediye binasının Kütahya’ya çok yakıştığını dile getiren Başkan Ceyhun, ”Hatta bir kısmı da gelir getirici olarak kiraya verildi. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah. Belediye devir alındığında 628 milyon liralık bir borçtan bahsediliyordu. Bu borç yapıldı doğrudur. Büyüklü küçüklü yaklaşık bin 600 konutun olduğu bir kompleks meydana getirildi. Şu anda kentsel dönüşüme bir altlık oluşturuyor. Kentsel dönüşümde ihtiyaç olan rezerv konutlar bu şekilde oluşturulmuş oldu. İnsanların daha huzurlu daha güvenli, deprem olduğunda tehlike yaşamayacakları binaya kavuşmaları sağlanıyor. Yani hiç bir şey olmasa rezerv bir konut olmuş oldu. Bu borcun mantıklı açıklanabilir kısımlarından birisi de budur. Çünkü hakikaten insanlar Vefa da olsun, Osmangazi de olsun sağlıklı konutlara kavuşmuş oldular. Bu manada başlatanlardan da şu an işletenlerden de Allah razı olsun. Çok önemli projeler bunlar. Şu açıdan da düşünmek lazım, 628 milyonluk borcun büyük kısmı 1453 konut projesine, birde belediye binasına ait. Biz bu maliyeti karşılama anlamında ciddi çalışmalar yaptık. Hatta bakanlığımız o dönem Bölcek’te 200 bin metrekare, İnköy’de 404 bin 296 metrekare, Parmakören’de 357 bin metrekare, yine Parmakören’de 158 bin 862 metrekare yerler verdi bize. Şu anda belediye mülkiyetinde diye biliyorum. Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekare bir alandan bahsediyoruz. Satılması halinde elde edilecek gelir bu borçları katlayacaktır, belediyemize de güzel bir gelir getirecektir diye düşünüyorum. Yine bin 453 konutun tamamı tabi ki kentsel dönüşümde kullanılmıyor, bir kısmı da satışa çıkarılıyor. Belki fiyatlandırma anlamında sıkıntılar yaşanabilir ama geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir teklifte de bulunmuştu, ’kalan tüm kısmı devralır, size de takas alanlar verebiliriz’ diye. Satışta sıkıntı yaşanıyorsa Sayın Bakanımızın teklifi de değerlendirilebilir. Başkanımız sağ olsun açık açıkta bahsetti, bir çok projede biz paydaşız diye. Mesela Meydan projesinde. Ciddi bir maliyettir bu aslında. Bakanımız Sayın Murat Kurum’un oraya gelip müdahil olması güzel oldu. Çevre cephelerin düzenlenmesi anlamında 3 milyon hibe ,7 milyon kredi, artı proje bedelinin tamamı Bakanlığımız tarafından üstlenildi. Çok önemli rakamlar bunlar. Ama biz burada bir paydaşız. Tabi ki bu planın işletilmesi, yürütülmesi manasında belediyemizle birlikte ortak hareket edeceğiz. Millet bahçemiz; projesinden imalatına kadar tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından karşılanacak. İş bittikten sonra İşletmesi için belediyemize devri yapılacak. Bunlar önemli projeler. Bu desteklerin önemli olduğunu düşünüyorum.Kültür Sarayı projesi, Yoncalı’daki spor sahaları ile ilgili de devamında açıklamalarımız vardı. Kültür Sarayının bedelininin yarısını Kültür Bakanlığı karşılıyor. Yoncalı’daki futbol sahaları ve spor kompleksinin tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor" şeklinde konuştu.

