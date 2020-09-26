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Başkan Sebahattin Ceyhun’dan belediyelere ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediyesi ile Kuşu, Demirci, Çitgöl ve Naşa belde belediyelerini ziyaret etti.Kütahya’nın Simav ilçesindeki belediyeleri ziyaret eden Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ilk ziyaretini Simav Belediyesi’nde gerçekleştirdi.

Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Belediyesi ile Kuşu, Demirci, Çitgöl ve Naşa belde belediyelerini ziyaret etti.
Kütahya’nın Simav ilçesindeki belediyeleri ziyaret eden Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ilk ziyaretini Simav Belediyesi’nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından, planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
Başkan Ceyhun, Simav’da yapılması planlanan tüm projelerle yakından ilgileneceklerini belirterek, birlikte çalışarak güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Biçer, “AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Genel Merkez Kadın Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İlçe Koordinatörü Yusuf Alparslan, İl teşkilat Başkanı Osman Zeybek, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, AK Parti Simav İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ile Belediye Meclis üyeleri bizleri ziyaret ettiler. Simav için planladığımız projelerimiz hakkında bilgi verdik. Ziyaretleri için teşekkür ederiz” dedi.
Simav’a bağlı Kuşu, Demirci, Çitgöl ve Kuşu belde belediyelerini ziyaret eden Başkan Ceyhun, vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu. Halkın şikayet ve önerilerini dinledi, sorularını cevapladı.
Ak parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “Beldelerimizde vatandaşlarımızla hasbihal edip, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet ederek, devam eden yeni normal hayatın gerekliliklerini konuştuk. Kucaklaşmayı, tokalaşmayı, oturup çay içmeyi hepimiz çok özledik. Fakat biz kurallara ne kadar çok uyarsak, o kadar hasretimiz çabuk bitecek” diye konuştu.

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