YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Sebahattin Ödemiş: "Ücretsiz izin uygulaması istismar edilmemeli"

Başkan Sebahattin Ödemiş: "Ücretsiz izin uygulaması istismar edilmemeli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kütahya’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.Zafer Meydanı’nda sosyal mesafeye uyularak yapılan açıklamaya sendika üyesi 5 kişi katıldı.Hak-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs nedeniyle kutlayamadıklarını ifade ederek, "Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.

Başkan Sebahattin Ödemiş: "Ücretsiz izin uygulaması istismar edilmemeli"

Kütahya’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.
Zafer Meydanı’nda sosyal mesafeye uyularak yapılan açıklamaya sendika üyesi 5 kişi katıldı.
Hak-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs nedeniyle kutlayamadıklarını ifade ederek, "Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs’ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak; 23 Nisan’da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz" diye konuştu.

Başkan Sebahattin Ödemiş:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aybike Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Saniye Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.