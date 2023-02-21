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Başkan Seçer: "Adıyaman’da 670 konteynerlik bir kent planlıyoruz"

21.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman’da 670 konteynerlik bir kent planladıklarını söyledi.

Başkan Seçer: "Adıyaman’da 670 konteynerlik bir kent planlıyoruz"

Seçer, söz konusu konteyner kentte sahra hastanesinden sosyal alanlara kadar her şeyin planlandığını dile getirdi.

Başkan Seçer, deprem sonrasında bölgede ve kentte gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında özel bir televizyonda açıklamalarda bulundu. Büyükşehir belediyelerinin depremden etkilenen bazı illerin çalışma sahası olarak paylaştırıldığını ve Mersin’in de Adıyaman’dan sorumlu olduğunu söyleyen Seçer, aynı zamanda diğer illere de desteğin sürdüğünü ifade etti. Seçer, "Bizimle beraber partimize mensup 23 belediye, Aydın Büyükşehir, il belediyeleri olarak Bolu, Burdur, bunlar da bize dahil edildi ve ilçe belediyeleri ile beraber Adıyaman’da çalışmalara başladık. Arkadaşlar bir keşif çalışması yaptı. Barınma sorunu çok öncelikli, hijyen sorunu ortaya çıkacak. Sağlık sorunu, bulaşıcı hastalıklar. Oradaki kamu kurumlarıyla, yetkililerle, yerel yönetimlerle bir ilişki halinde bu çalışmaları şu ana kadar zaten başlattık, sürdürüyoruz" dedi.

“ADIYAMAN’DA 670 KONTEYNERLİK BİR KENT YAPMA PLANIMIZ VAR”

Barınma sorununun diğer illerde olduğu gibi Adıyaman’da da öncelikli sorun olduğunu ifade eden Seçer, "Orada bir barınma sorunu olduğu için ilk etapta 670 konteynerlik bir kent yapma hazırlığı başladı. Makineler çalışmaya başladı, 80 dönüm bir alanda çalışmaları sürdürüyorlar. Çok kısa zamanda etap etap yapılacak. Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza konut yapılana kadar, bir konuta alınana kadar, bir an önce daha yaşanabilir mekanların sağlanması lazım” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Seçer, “Yetişiyoruz. Hiç sorun yok. Ortada çok acı bir tablo var. Deprem bölgesindeki 10 ilin burayla çok sıkı bağları var. Akrabalık ilişkileri var. Biz ilk hafta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında, belediye başkanlarımızla, bir heyetle o bölgeleri gezdik. Sonradan da İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir bütün belediyelere görev alanları pay edildi. Bize de Adıyaman verildi ama hala Hatay’da çalışmalarımız sürüyor. Orada da şu anda bir çadır kent çalışmamız var” diye konuştu.

Yapacakları konteyner kent alanında sahra hastanesi ve sosyal alanlar olacağının bilgisini veren Seçer, “Bizim planladığımızda sahra hastanesi bile var. Hatta sahra hastanesini uluslararası bir kuruluş döşeyecek. Sosyal alanlar var, spor alanlarından kreşlere, okuma salonlarına, mescidine her şeyine kadar muazzam planlama yaptık. Diğer belediyelerimizle imece olarak bu işi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Mersinli vatandaşların, depremi yaşayan illerdeki vatandaşlarla da akrabalık ilişkilerinin çok fazla olduğunu kaydeden Seçer, “O 10 ilden, her ilden burada insanlar yaşıyor. Onların yanında kalıyor, bizim misafirimiz, Valilik yerleştirmiş, otellerde kalıyor. Şimdi orada bir daha deprem olur endişesi ile evi sağlam dahi olsa hem zarar gören, yıkılan ya da kısmen zarar gören herkes can havliyle kendini buraya attı” ifadelerini kullandı.

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