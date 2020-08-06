Başkan Seçer, Akdeniz Bölgesi muhtar temsilcileri ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ile federasyon üyesi olan Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’dan gelen muhtar dernek başkanlarıyla buluştu.

Başkan Seçer, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülcü ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Ziyarette muhtarları dinleyen Seçer, Mersin’de göreve başlamalarının ardından Mersinlilerin özgür olduklarını hissettiklerini, toplumun her kesiminin psikolojik olarak rahatladığını belirterek, “Bu çok önemli ve değerli. Hizmet yapacağız elbette ama önce adaleti sağlayacağız” dedi.

Muhtarlar ile belediye başkanlarının seçimle göreve geldiklerini hatırlatan Seçer, “Mahallelerimize hizmeti götüren bizler sizlerle, sizler de bizlerle işbirliği halinde olmak durumundayız. Çünkü birebir hizmeti vatandaşlarımıza götürenler bizleriz” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi yerelden başlar”

Belediye başkanı olarak birlikte çalıştığı muhtarların ‘siyasi görüşü nedir, mezhebi, meşrebi nedir’ diye bir düşünceyi bir an olsun dahi aklından geçirmediğini vurgulayan Seçer, “Türkiye’nin artık bu kötü alışkanlıklardan, ayrımcılıktan kurtulması lazım. Belediye başkanları olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek zorundayız. ‘5 yıl sonra seçimi nasıl kazanırız’ anlayışı içinde olmadık, olmayız. Türkiye’nin gelişimine, dönüşümüne nasıl katkı sağlayabiliriz, biz bunun derdindeyiz. Çünkü demokrasi yerel yönetimlerle başlıyor. Bir kentin, bir toplumun, bir ülkenin dönüşümü yerel yönetimlerle başlıyor. Türkiye’nin mevcut durumunun çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bir taraftan hizmet yaparken bir taraftan da toplumu rahatlatmak istiyoruz” diye konuştu.