Başkan Seçer: "Birilerini zengin etmek için gelmedik”

“Birilerini zengin etmek için gelmedik”

Zor bir dönemde belediye başkanlığı yaptığının farkında olduğunu, buna rağmen şikayet etmeden, yoktan var ederek hizmet yapacaklarını vurgulayan Seçer, "Güçlüyüz, akıllıyız, ahlaklıyız, çalışkanız ve vazifemizi yerine getireceğiz. Her 2 kişiden birinin oyunu aldık. Ben ahlaklı bir adamsam, vicdanlı bir adamsam bunun sorumluluğunu bilmem lazım. Değerli, çok değerli. Onun için çalışacağız, gecemizi gündüzümüze katacağız. Bizi beğenmeyenler olabilir. Bulunduğumuz makam zor bir makam. Bir topluma hizmet isteyen var bir de kendine hizmet isteyen var. Biz kişileri ihya etmek, zengin etmek için gelmedik. Bir kişiye, bir zümreye, bir topluluğa ayrıcalık sağlamak için gelmedik. Biz halkı kucaklamak için geldik, herkesi kucaklamak için geldik ama önce garibanı, kendini sahipsiz hissedeni, kendini kimsesiz hissedeni, kadını, çocuğu, engelliyi, yaşlıyı, mağduru sarıp sarmalamak için göreve geldik. Onun için önce sosyal hizmetlerle başladık ve bir hayli de yol aldık" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Anamur’dan Çamlıyayla’ya her yere eşit hizmet götürmek zorunda olduğunun altını çizen Seçer, "Güçlü bir şehirde yaşıyoruz. Burada bir renk cümbüşü var. Bu kente bir zenginlik katıyor. Şunu dedirtmemiz lazım. Nerelisin kardaş? Mersinliyim. Bunu nasıl sağlayacaksın? Mersin’de bu adamın karnı doyacak, işi olacak, umudu olacak. Mersinliyim diyebilmesi için burada kendini birinci sınıf vatandaş olarak hissetmesi lazım. İşte bunu sağlayabilirsek Mersin’i her açıdan, kültürel açıdan, ekonomik açıdan muazzam zengin bir şehir haline getiririz" dedi.

Düzensiz kurulan mahallelerde altyapı sorununun had safhada olduğunu, Mevlana Mahallesi’nde yaptırdıkları bir ankette vatandaşların en çok çevre temizliğinden şikayetçi olduğunu ifade eden Seçer, “Temizlik birinci derecede ilçe belediyelerin sorumluluğu. Adı cadde, adı bulvar neresi varsa o bize ait. Temizliği, ağacı, budanması her şey Büyükşehir’e ait. Ama ara sokağa girdiğiniz zaman iş değişiyor. Burada alt belediyelerle Büyükşehir arasında uyum olması lazım. Uyum olmazsa sorunlar oluyor. İşlemler gecikiyor. Ama biz her şeye rağmen, zaman zaman görev alanımızın dışına çıkıp vatandaşın derdine dokunuyoruz” diye konuştu.