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Başkan Seçer esnafla bir araya geldi

24.02.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.Seçer, eski Devlet Hastanesi önünden başlayarak, Kuvayi Milliye Caddesi, Kuruçeşme, Zeytinlibahçe ve İstiklal Caddesi boyunca dükkanları bulunan esnafı ziyaret edip, hayırlı işler diledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.
Seçer, eski Devlet Hastanesi önünden başlayarak, Kuvayi Milliye Caddesi, Kuruçeşme, Zeytinlibahçe ve İstiklal Caddesi boyunca dükkanları bulunan esnafı ziyaret edip, hayırlı işler diledi. Dükkanlara giren ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Seçer, esnaf gezisini İstiklal Caddesi ile sonlandırdı. Cadde boyunca gerçekleştirdiği gezide Akdeniz Belediyesi Kadın Emeği Diyarında stantları bulunan vatandaşları da ziyaret eden Seçer, ardından MESKİ Genel Müdürlüğüne de uğrayarak çalışanlara kolaylıklar diledi.
Başkan Seçer’in gezisi sırasında Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlara ve esnafa maske, takvim, kalem ve notluk hediye edildi.

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