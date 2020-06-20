Başkan Seçer, pazarcı esnafıyla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesinde kurulan cuma pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla buluştu. Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla da sohbet eden Seçer, su faturalarının artmasıyla ilgili şikayetlere de yanıt verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Güneş Mahallesinde kurulan pazarda bir saha gezisi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri, bürokratları, meclis üyeleri ve muhtarların da eşlik ettiği Seçer’i pazar yerinde gören vatandaşlar ve çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Seçer, hemşehrileri ile sohbet edip, hal hatır sordu.

Su faturaları hakkında vatandaşı bilgilendirdi

Ziyareti sırasında, özellikle su faturaları hakkında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp, halkı bilgilendiren Başkan Seçer, gelen talepleri de tek tek dinledi. Seçer, pandemi sürecinde evde kalma sürekliliği dolayısıyla artan su tüketimine işaret etti.

“Okul sütü projesi devam edecek”

Seçer, gezi sırasında miniklerle de sohbet ederken, Büyükşehir Belediyesinin “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi kapsamında, eğitim-öğretim döneminin başlangıcıyla birlikte süt dağıtımının devam edeceğini de duyurdu.

Pazarcı esnafı ile birlikte satış tezgahının ardında oturup, kahve içen Seçer, saha gezisini Güneş Mahallesi muhtarlık binası önünde mahalle halkı ile bir araya gelip, sohbet ederek sonlandırdı.

Saha gezisi esnasında Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarda bulunan vatandaşlara ve esnafa hem bilgilendirici broşür hem de sağlık paketi dağıtımı yapıldı.

