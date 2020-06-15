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Başkan Seçer, sahildeki kafeleri inceledi

MERSİN HABERLERİ  | 15.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sahilde hizmet veren kafelerde incelemelerde bulunarak, yeni hizmete açılacak olan yapıları gezdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Kültür Park’ta hizmet vermeye başlayan kafeleri inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sahilde hizmet veren kafelerde incelemelerde bulunarak, yeni hizmete açılacak olan yapıları gezdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Kültür Park’ta hizmet vermeye başlayan kafeleri inceledi. Seçer, sahildeki kafelerin işleyişi hakkında Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun’dan bilgi aldı. Bizden Kafe , Kır Kahvesi ve Bakkal gibi hizmete açık olan mekanları inceleyen Başkan Seçer, kafelerde vakit geçiren Mersinliler ile selamlaşıp, sohbet etti.
Kafelerdeki incelemelerinin ardından sahilde ufak bir gezinti de yapan Seçer, vatandaşlar ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Seçer, sahil gezintisi sırasında Geri Dönüşüm Sergisine de uğrarken, sonrasında Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından sahilde verilen sosyal mesafeli konseri eşi Meral Seçer ile birlikte dinleyerek, Mersinlilerin konser keyfine ortak oldu.

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