YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti

Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti

MERSİN HABERLERİ  | 31.07.2020 11:18 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yakaköy’deki belediye mezbahasına giderek şehit aileleri adına kurban kestirdi.

Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yakaköy’deki belediye mezbahasına giderek şehit aileleri adına kurban kestirdi. Seçer, Kurban Bayramında 24’ü mobil 32 noktada, 250 kasapla kesim hizmeti vereceklerini belirterek, vatandaşları sokakta, caddede, umuma açık yerlerde kurban kesmemeleri konusunda uyardı.
Başkan Seçer, Yakaköy’deki belediye mezbahasına giderek hem şehit aileleri adına kurban kestirdi hem de mezbahadaki hazırlıkları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Seçer, Yakaköy mezbahasında yaptığı değerlendirmede, “Kurban Bayramı sürecinde 250 kasap, 80 yardımcı personelle 13 ilçemizde, bayramın ilk günü 24 noktada mobil olmak üzere ve bayram sürecinde de 8 mezbahamızda vatandaşlarımıza hijyenik ortamda kurban kesimlerini ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Bu hizmeti bayram boyunca vereceğiz. Ayrıca Yakaköy mezbahamıza ulaşımda sıkıntı yaşayanlar için de servislerimiz var. Zaten hayvan satış noktaları da buraya yakın mesafede. Yan tarafta vatandaşlarımız hayvan pazarından alımı gerçekleştiriyor, burada da belediye olarak kendi adlarına kurbanlarını kesiyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız sokakta, caddede, umuma açık yerlerde kesim yapmasınlar”
Kesim hizmetleri vermelerinin temel amaçlarından birinin de sokakta kaçak kesimi engellemek olduğunu ifade eden Seçer, “Çağdaş bir topluma yakışmayacak görüntüler oluyor. Hem bu açıdan hem de çevre ve toplum sağlığı açısından oldukça sakıncalı işlemler oluyor. Vatandaşlarımız mümkünse sokakta, caddede, umuma açık yerlerde bu tür kesimleri yapmasınlar. Bayramın birinci günü 24 mobil noktada, diğer günler 8 mezbahada belediyemiz onların adına kesim yapacak zaten” diye konuştu.

Başkan Seçer’den su kullanımı uyarısı
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bayram süresince oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldıklarını kaydeden Seçer, vatandaşları özellikle su kullanımı konusunda uyardı. Seçer, “Bayram boyunca gerekli tedbirler alındı. Mevsimsel koşullar da göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın daha çok bayram süresince tatil bölgesinde olacağı öngörüsüyle yaylalarda, plajlarda bazı önlemleri aldık. Su sıkıntıları yaşanabilir bu süreç içinde. Hava ısısından kaynaklı su kullanımında artış olabilir. Özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; bu süreçte suyu gereksiz yere kullanmasınlar. Özellikle bahçe sulama, araç yıkama işleri gibi daha sonra da gerçekleşebilecek bazı işlerini yapmasınlar. Aksi halde normal temiz içme suyu ihtiyacına cevap veremiyoruz. Asayiş, ulaşım, diğer olağanüstü koşullarda vatandaşlarımızın ulaşacağı birimler bayram boyunca görevlerinin başında olacaklar” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:39
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:56
Yatsı
21:24

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Barış Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Emek Eczanesi
Mezitli
Viranşehir Eczanesi
Mezitli
Lida Eczanesi
Toroslar
Sedef Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Çürümüş kız çocuğu cesedi bulundu

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.