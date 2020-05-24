YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

MERSİN HABERLERİ  | 24.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Şehitlikte düzenlenen dua ve bayramlaşmaya katılan Başkan Seçer, ailelere sabır diledi, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Başkan Vahap Seçer, şehitlikteki törenin ardından, 26 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlip bölgesinde şehit düşen Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay’ın Halkkent’teki baba ocağını ziyaret. Şehidin babası Osman Akay, annesi Keziban Akay, kardeşi Pelinsu Akay ve akrabalarıyla bayramlaşan Başkan Seçer, Akay ailesinin komşularıyla da selamlaşıp bayramlaştı.
Seçer, evden çıkışı sırasında kendisiyle selamlaşan çocuklara da bayram şekeri ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Mersin Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:42
Sabah
05:21
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:56
Yatsı
21:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Albistan Eczanesi
Merkez
Aydın (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Merkez
Çağdaşkent Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Merkez
Marina Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mağazada ölen hırsızlık zanlısının yakınları olay çıkardı

Mağazada ölen hırsızlık zanlısının yakınları olay çıkardı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.