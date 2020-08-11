Başkan Seçer: "Sevdiğiniz işi yapın"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi bünyesinde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veren danışma merkezini ziyaret etti.

Öğrencilere tercihler konusunda yardımcı olan rehber öğretmenler ve tercih yapma heyecanı içindeki öğrencilerle selamlaşan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezlerinde sınava hazırlanan ve hukuk fakültelerini kazabilecek kadar puan alan Semanur Tekin’in, uzman rehber öğretmen tarafından yapılan tercih işlemlerini izledi, bilgi aldı. Seçer, geçen yıl 100 bin sıralamasında iken bu yıl Büyükşehir’in kurs merkezlerinde eğitim alan ve 11 bin sıralamasına yükselen Semanur’a hangi bölümü istediğini sordu. Semanur Tekin de, “Aslında psikoloji istiyordum. Ancak son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadınların savunulması için hukuk okumak istiyorum. Kadın mücadelesi için” diye yanıt verdi.

Hukuk fakültesi tercihinin isabetli bir karar olduğunu ifade eden Seçer, kendi oğlunun da hukuk fakültesinde okuduğunu söyledi. Seçer, “Sevdiğiniz işi yapın. Yapacağınız işe inanacaksınız. İstediğiniz bölüme girmenizde fayda var. Hukuk hayatın ta gerçeği. Toplumsal yaşamın ta gerçeği. Biz insan olarak birer sosyal hayvanız. Beraber yaşamak zorundayız. Yaşantımızı düzenleyen temel bilim dalı hukuktur. Sadece kanunlarda yazan değil, hukuk çok geniştir, yorumdur. Hukuk bitir istersen git aşçılık yap, müzisyenlik yap. Onun için çok isabetli karar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Seçer, tercih danışma merkezinde Senem Arı adlı öğrencinin tercih işlemlerini de izledi. Senem Arı, tıp fakültesi hedeflediğini, ancak hedeflediği puana ulaşamayınca ebelik hemşirelik yazmak istediğini anlattı. Öğrencinin 1 yıl daha hazırlanmasını öneren Seçer de “1 yıl çok uzun bir süre değil. İsteğin bir bölümde oku. İstediğin bölümde okuduğunda çok daha başarılı olursun. Ben ODTÜ inşaat mühendisliği istiyordum, ziraat mühendisi oldum. Şimdi yanlış yaptığımı düşünüyorum. Makine ya da inşaat mühendisliği kazanmış olsaydım daha severek yapardım. Oradan bir deneyimim var. Bir daha gözden geçirmekte fayda var. Gerekirse bir yıl tekrar çalışırsın” diye konuştu.

Seçer, Tarsus Üniversitesi standını da ziyaret etti. Seçer, “Tarsus Üniversitesi’ne biz de destek veriyoruz. Tarsus Üniversitesi gelecekte bizim tarihi, kültürel birikimimize uygun bir eğitim yuvası olacak” ifadelerini kullandı.



