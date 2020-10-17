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Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına destek

MERSİN HABERLERİ  | 17.10.2020 10:07 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve icra kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve icra kurulu üyelerini ağırladı. 9-20 Aralık’ta Mersin’de yapılacak olan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Seçer, organizasyona Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sunacaklarını söyledi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in yanı sıra icra kuru üyeleri Cumhur Özçelik ve Derviş Çatalbaş ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da ziyarette yer aldı. Azerbaycan’da yapılması planlanan ve pandemi dolayısıyla iptal edilen 2020 Avrupa Cimnastik Şampiyonasında 3 aday ülke arasından Türkiye tercih edildi.

Mersin, 38 ülke ve 1500 sporcuyu ağırlayacak
Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda 9-13 Aralık tarihleri arasında erkekler, 17-20 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek şampiyonaya 38 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Başkan Seçer’den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına destek

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