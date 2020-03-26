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Başkan Seçer’in Kriz Merkezinde aldığı 2 talep yerine getirildi

MERSİN HABERLERİ  | 26.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Kriz Merkezini ziyareti sırasında telefonda vatandaşlardan aldığı 2 talebin, kısa sürede yerine getirildiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sorunlarına hızlıca çözüm üretmek için kurulan Kriz Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağrıları bizzat karşıladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Kriz Merkezini ziyareti sırasında telefonda vatandaşlardan aldığı 2 talebin, kısa sürede yerine getirildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sorunlarına hızlıca çözüm üretmek için kurulan Kriz Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağrıları bizzat karşıladı. Gelen tüm taleplerin en kısa sürede çözüm bulduğu Kriz Merkezinde iki aramaya yanıt veren Seçer, Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki kronik KOAH hastası Engin Salih Sağlıdere’nin erzak, Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi’nde esnaflık yapan Erkan Kıncak’ın da dükkanının dezenfekte edilmesi talebinin hızlıca yerine getirilmesini sağladı.
Talep ettiği erzağını alan Yağlıdere, Başkan Seçer ile yaptığı görüşmeden bahsederek, "Kriz Merkezini aradım. O anda Başkanım oradaymış, telefona çıktı. Taleplerimizi söyledik. Allah razı olsun hızlıca getirdiler. Başkanıma ve bu görevi üstlenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Başkanım ‘Gerekli olmadıkça sakın dışarı çıkmayın’ dedi. Zaten ben de kronik KOAH hastası olduğum için 10 gündür dışarı çıkmıyorum” dedi.
Tarsus’tan arayan esnafın talebi de kısa sürede yerine getirildi
Tarsus ilçesinde ikamet eden Erkan Kıncak’ın, işyerimin dezenfekte edilmesi isteği de kısa sürede yerine getirildi. Kıncak, Büyükşehir Belediyesinin korona virüse karşı yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, “Ben de işyerimin daha temiz olması için ‘dezenfekte yapılması’ talebinde bulundum. Talebim kısa süre içerisinde yerine getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vatandaşların Kriz Merkezine ’0324 533 37 21’ numaralı telefondan ulaşabilecekleri hatırlatıldı.

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