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Başkan, Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Alim Işık, inşaat çalışmalarına yeniden başlanan Kütahya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Işık, şantiye alanını gezerek, inşaatta çalışan personele işlerinde kolaylıklar diledi.Başkan Işık, ziyarette önümüzdeki yıllarda tamamlanması öngörülen hastane inşaatının çalışmaları ile ilgili Şantiye Müdürü İbrahim Boran’dan bilgi alıp sürecin kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu.Başkan Işık, ayrıca hastane inşaatı ile ilgili olarak Kütahya Belediyesi’nin her türlü talebi hızla yerine getirdiğini ve bundan sonra da aynı şekilde yardımcı olunacağını ifade etti.İnceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ömer Köse’de eşlik etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, inşaat çalışmalarına yeniden başlanan Kütahya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Işık, şantiye alanını gezerek, inşaatta çalışan personele işlerinde kolaylıklar diledi.
Başkan Işık, ziyarette önümüzdeki yıllarda tamamlanması öngörülen hastane inşaatının çalışmaları ile ilgili Şantiye Müdürü İbrahim Boran’dan bilgi alıp sürecin kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu.
Başkan Işık, ayrıca hastane inşaatı ile ilgili olarak Kütahya Belediyesi’nin her türlü talebi hızla yerine getirdiğini ve bundan sonra da aynı şekilde yardımcı olunacağını ifade etti.
İnceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ömer Köse’de eşlik etti.

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