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  4. Başkan Sekmen Covıd-19 ile mücadelede Türkiye birincisi oldu

Başkan Sekmen Covıd-19 ile mücadelede Türkiye birincisi oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin pandemiyle mücadele çalışmaları anketlere de yansıdı.Araştırma şirketi SONAR’ın, virüsle mücadele çalışmalarının vatandaşlar tarafından ne kadar fark edildiğine yönelik olarak yaptığı kamuoyu araştırmasından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birinci çıktı.Araştırmada, virüsle mücadele çalışmalarında büyükşehir belediye başkanlarının ortaya koyduğu performans değerlendirilirken, sonuçlar AK Parti ve CHP’li belediye başkanları şeklinde ayrı ayrı ele alındı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları” sıralamasında zirvenin sahibi olurken, Başkan Sekmen’i Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın izledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin pandemiyle mücadele çalışmaları anketlere de yansıdı.
Araştırma şirketi SONAR’ın, virüsle mücadele çalışmalarının vatandaşlar tarafından ne kadar fark edildiğine yönelik olarak yaptığı kamuoyu araştırmasından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birinci çıktı.
Araştırmada, virüsle mücadele çalışmalarında büyükşehir belediye başkanlarının ortaya koyduğu performans değerlendirilirken, sonuçlar AK Parti ve CHP’li belediye başkanları şeklinde ayrı ayrı ele alındı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları” sıralamasında zirvenin sahibi olurken, Başkan Sekmen’i Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın izledi.

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