YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu

Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu

ERZURUM HABERLERİ  | 19.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Sekmen, muhtarlık müessesesinin önemine dikkati çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Sekmen, muhtarlık müessesesinin önemine dikkati çekti. Sekmen, “Erzurum’da muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz her bir buluşma yeni bir sinerji oluşturuyor, her toplantımız farklı güzelliklere vesile oluyor. Hep birlikte istişare ediyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz, köylerimizin ve mahallelerimizin durumundan böylece ilk ağızdan haberdar oluyor ve ona göre de strateji belirliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; muhtarlar dâhil edilmeden sağlıklı bir hizmet sürecinden de söz edilemez” dedi. “Bizler mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız” diyen Başkan Sekmen, “Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır” diye konuştu.
“Mahallelerimiz eşi görülmemiş yatırımlara sahne oluyor”
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, “Köylerimiz, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerleri, mahallelerimiz yatırımlara adeta doydu” şeklinde konuştu. “Mehmet Sekmen Erzurum için bir şanstır” diyen Başkan Korkmaz, “Altı yıldır Erzurum’daki tüm muhtarlarımız Mehmet Sekmen Başkanımızdan övgü ve takdirle bahsediyor. Bugün ilimizdeki tüm köylerin alt ve üstyapısı tamamlanmıştır. 50 yıldır su alamayan köylerimiz için Büyükşehir Belediyemiz dağı taşı aşarak vatandaşlarımıza su götürüyor, yol yapıyor. Köy grup yollarımız sayesinde ulaşım sorunu artık kalmadı. Mahallelerimiz bu dönemde sıcak asfaltla tanıştı. Taziye evlerimiz, köy konaklarımız, sıvatlarımız, tarım ve hayvancılığın gelişimi için canlı hayvan pazarları ve daha neler neler Saymakla bitmeyen yatırımlarla Erzurum zirveye doğru koşuyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Tabancayla kendini vurdu
Tabancayla kendini vurdu
Başkan Erdem: "Ceyhan’a yakışır bir kent meydanı yaptık"
Başkan Erdem: "Ceyhan’a yakışır bir kent meydanı yaptık"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Erbaş’ın Kıbrıs zaferi
Erbaş’ın Kıbrıs zaferi
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Başkan Arslan muhtarları unutmadı

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:05
İkindi
15:07
Akşam
17:37
Yatsı
18:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Serra Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İstihdama KUDAKA desteği
İstihdama KUDAKA desteği
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.