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Başkan Sekmen: “Şehrimizi yatırımlarla nakış nakış işliyoruz”

ERZURUM HABERLERİ  | 08.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği (DAB-BİR), Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in başkanlığında toplandı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya DAB-BİR’e yeni dahil olan Belediyeler de hazır bulundu.

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği (DAB-BİR), Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in başkanlığında toplandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya DAB-BİR’e yeni dahil olan Belediyeler de hazır bulundu. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, markalaşmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, “Hızlı değişim sürecinin yaşandığı küreselleşen dünyada, rekabet sadece ülkeler ve şirketler arasında değil, aynı zamanda şehirler arasında da yaşanmaktadır. Şehirlerin ekonomik, iktisadi, siyasal ve sosyal alanlarda uzun vadeli stratejilerini belirlemeleri, planlı ve sürdürülebilir bir şekilde bu değişimi yönetmeleri şehirlerin markalaşması sürecinde büyük önem taşıyacaktır” dedi.
“Her birimiz bulunduğumuz ilçenin, yönettiğimiz şehirlerin markalaşması için büyük bir özveri göstermekteyiz” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortaya koyduğumuz proje ve fikirlerle şehirlerimizin kültürel ve tarihi dokusunu da koruyarak geleceğe umutla taşıyacağımız kadim kentlerimizi, daha müreffeh ve her alanda kalkınmış marka bir şehir kimliğine taşımak adına her birinizin gösterdiği özveri takdire şayandır. Marka bir ilçe ve marka bir kent için yaşadığımız coğrafyayı bütün katmanlarıyla tanıtmak, kalkındırmak için şehirlerimizin imajına her geçen gün yeni ufuklar ve yeni hedefler çiziyoruz. Bütün bunları ifa ederken de atamız Mimar Sinan’ın yaptığı gibi şehrimizi nakış nakış işliyor, yeniden inşa ve ihya ediyoruz.”
Konuşmasında DAB-BİR’in önemi de dikkati çeken Başkan Sekmen, “Şeffaf ve katılımcılık ilkesiyle belediyelerimizin sosyal ve iktisadi sorunlarını çözme konusunda da kendisine ayrı bir vazife biçen birliğimizin en önemli görevi, büyüyen, gelişen ve değişen şehirlerimize fikir ve öngörülerle destek olmaktır. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği, kent ve ilçelerimizin üretim endüstrilerine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir” diye konuştu.
Başkan Sekmen, toplantıda Erzincan Belediyesi, Bingöl’e bağlı Karlıova İlçe Belediyesi ile Elazığ iline bağlı Mollakendi Belediyesi’nin DAB-BİR’e katıldığını bildirdi. Toplantı hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

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