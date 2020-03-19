YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi

Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi

ERZURUM HABERLERİ  | 19.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulundu. Başkan Sekmen, hali hazırda 200 kişinin istihdamıyla üretime başlayan fabrikalarda kısa, orta ve uzun vadede 5 bin kişinin iş sahibi olacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum Valiliği ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile birlikte hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi kapsamında kurulan fabrikalarda üretim son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan tesislerde bir dizi incelemede bulundu. İlk etapta 200 gencin istihdam edildiği fabrikalarda aşamalı olarak hem üretimi, hem de istihdamı artıracakları bilgisini veren Başkan Sekmen, Tekstilkent’te üretim yapan firmalardan birisinin 500 kişilik bir fabrika daha talep ettiğinin altını çizerek, “Yaptığımız planlamalar doğrultusunda bu tesislerde uzun vadede 5 bin gencimize iş imkânı sağlamış olacağız” dedi.
Erzurum şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta kurulan fabrikaların 4 bin 360 metrekare kapalı alandan oluştuğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, inceleme gezisinde Tekstilkent çalışanlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi. Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı fabrikalarda hijyene büyük önem verildiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Virüs salgını sebebiyle tüm tedbirler alınmış durumda. Çalışanların sağlığını önemsiyoruz ve aldığımız tedbirler sayesinde üretimin aksamamasına özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı.
“Türkiye’nin yeni tekstil merkezi inşallah Erzurum olacak”
Tekstilkent sayesinde Erzurum’un Türkiye’nin yeni tekstil merkezlerinden birisi haline geleceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesis yöneticileriyle durum değerlendirmesi de yaptı. Sekmen, Tekstilkent’teki inceleme gezisini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajla paylaştı: “Yakın zamanda şehrimizde bir rüyayı daha gerçeğe dönüştürmüş ve Erzurum Valiliği’mizle birlikte istihdamda vizyon projemiz ‘Tekstilkent’in üretime başlamasını sağlamıştık. Şimdi de bu tesisimizi gezerek üretime şahit olmanın mutluluğunu yaşadık. Erzurum için çok çalışarak her geçen gün daha da büyüyeceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:28
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Sefa Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.