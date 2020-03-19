Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulundu. Başkan Sekmen, hali hazırda 200 kişinin istihdamıyla üretime başlayan fabrikalarda kısa, orta ve uzun vadede 5 bin kişinin iş sahibi olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum Valiliği ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile birlikte hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi kapsamında kurulan fabrikalarda üretim son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan tesislerde bir dizi incelemede bulundu. İlk etapta 200 gencin istihdam edildiği fabrikalarda aşamalı olarak hem üretimi, hem de istihdamı artıracakları bilgisini veren Başkan Sekmen, Tekstilkent’te üretim yapan firmalardan birisinin 500 kişilik bir fabrika daha talep ettiğinin altını çizerek, “Yaptığımız planlamalar doğrultusunda bu tesislerde uzun vadede 5 bin gencimize iş imkânı sağlamış olacağız” dedi.

Erzurum şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta kurulan fabrikaların 4 bin 360 metrekare kapalı alandan oluştuğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, inceleme gezisinde Tekstilkent çalışanlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi. Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı fabrikalarda hijyene büyük önem verildiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Virüs salgını sebebiyle tüm tedbirler alınmış durumda. Çalışanların sağlığını önemsiyoruz ve aldığımız tedbirler sayesinde üretimin aksamamasına özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin yeni tekstil merkezi inşallah Erzurum olacak”

Tekstilkent sayesinde Erzurum’un Türkiye’nin yeni tekstil merkezlerinden birisi haline geleceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesis yöneticileriyle durum değerlendirmesi de yaptı. Sekmen, Tekstilkent’teki inceleme gezisini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajla paylaştı: “Yakın zamanda şehrimizde bir rüyayı daha gerçeğe dönüştürmüş ve Erzurum Valiliği’mizle birlikte istihdamda vizyon projemiz ‘Tekstilkent’in üretime başlamasını sağlamıştık. Şimdi de bu tesisimizi gezerek üretime şahit olmanın mutluluğunu yaşadık. Erzurum için çok çalışarak her geçen gün daha da büyüyeceğiz.”

