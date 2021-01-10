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Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Basın, güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı, toplumun konuşan dili, gören gözü ve işiten kulağıdır.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Basın, güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı, toplumun konuşan dili, gören gözü ve işiten kulağıdır. Gazeteciler ise, bu özel misyonu yerine getiren gönül erleridir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; basının demokrasiler için vazgeçilemez bir yapı taşı olduğuna vurgu yaparak, bu önemli mekanizmayı vücuda getiren gazetecilerin ise, çok önemli ve ağır bir sorumluluk yüklendiklerini kaydetti. Gazetecilerin gösterdiği emek, fedâkarlık, özveri ve gayretin sadece 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hatırlanmayacak kadar büyük olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bir gazeteci tarafından kaleme alınan herhangi bir haber ve yorumda, bir fotoğraf karesi ya da bir görüntüde yahut radyo mikrofonlarından yankılanan seslerde emek vardır, çaba vardır, amaç vardır, hedef vardır. İşte bunların tamamı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumun bilgi edinme ihtiyacının giderilmesi içindir” diye konuştu.
Sekmen’den Erzurum Basınına Övgü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında Erzurum basınına da övgüler dizdi. Erzurum’daki yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığının Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri için dahi örnek gösterilebilecek düzey ve nitelikte olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Çok köklü bir basın geleneğinin bulunduğu Erzurum’da, basın-yayın kuruluşlarınca sergilenen performans, aslında geçmişten devralınan mirasın bir eseridir. Bu şehrin basını Milli Mücadele döneminde ortaya koyduğu duruşla Türk basını için büyük bir örneği teşkil etmiş, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda da, aziz milletimize mihmandarlık yapmıştır. Dün olduğu gibi, Erzurum basını bugün de şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürmekte ve sadece kamu hizmeti değil, aynı zamanda gönül hizmeti de vermektedir. Bu manada Erzurum’da görev yapan yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarında görev yapan gazeteci kardeşlerimize şükran borcumuz vardır, minnet borcumuz vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bu mesleğe gönül vermiş tüm gazetecileri kutluyor, çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum.”

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Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aygün Eczanesi
Palandoken
Selçuk Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
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