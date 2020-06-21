Başkan Sekmen’den Babalar Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Babalar şefkatin kucağı, merhamet ve fedakârlığın ocağı, sonsuz ve de tükenmez bir sevgi bucağıdır” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Sekmen, dünya ve ahiret saadetine giden yolun ana ve baba rızasından geçtiğini vurguladığı mesajında, anne ve babasının rızasını kazanmış olan kulun, aynı zamanda Allah’ın da rızasını kazanmış olacağının altını çizdi. Anneler gibi, babaların da cennete açılan kapının eşsiz anahtarlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Öyle ki, hem Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve hem de Sevgili Peygamberimizin bu konudaki uyarı ve ikazları çok açıktır. Hatta anneye ve babaya hürmet ve hizmet etmek suretiyle cennete girememiş olanlar için beddua bile vardır. Bu yüzden cenneti kazanmak ve ahiret saadetine kavuşmak varken, böyle bir fırsatı elden kaçırmak çok büyük bir gaflettir, büyük kayıptır, büyük zarardır” ifadelerini kullandı.

“Baba, bitip tükenmeyen bir hazinedir!”

Babaların, evlatlarının saadet ve mutluluğu, huzuru ve süruru için ömürleri boyunca çalışıp didinen yegâne varlıklar olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Babalar; tıpkı bir mimar gibi ailesinin yarınlarını madden ve manen imar edebilmek için uğraşır. Babalar; merhametin, bereketin, erdem, ahlak ve faziletin tarifidir. Baba, fedakârlığın, sevginin, şefkatin, huzur ve mutluluğun bir diğer adıdır. Baba demek; cennette bağ demek, baba demek; evladın sırtını yasladığı yüce bir dağ demektir. Baba doğru yoldur, baba sıcak eldir. Baba, bir evladın belki de tutunabileceği en sağlam daldır. Ve baba; kıymet bilen evlatlar için bitip tükenmeyen bir servet ve dahi paha biçilemez bir hazinedir. Ne mutlu böyle bir hazineyle zengin olana!” ifadelerini kullandı.

Sekmen’den Şehit Babalarına Övgü

Öte yandan babalık gibi ulvi bir makamın yanında şehit babası olmak gibi ilahi bir mertebeyi elde etmiş babaların da bulunduğuna dikkati çeken Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Onlar ki, boynumuzda taşıdığımız şeref madalyonlarımız ve başımıza taç ettiğimiz mücevher taşlarımızdır. Onlar, şehadet şerbeti içen evlatlarından dolayı sabrın ve metanetin abidesi, bizim de yürek parçamız ve ciğer paremizdirler. Biz onları şehit olan evlatlarından emanet kalan kıymetli birer miras olarak kabul ediyoruz. Yüce Allah, tıpkı şehit olmuş evlatları gibi, şehit babalarının makamlarını da ali eylesin, mübarek kılsın!.. Babalar Günü’nü işte bu duygu ve düşüncelerle kutlarken, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların ellerinden hürmetle öpüyor, ahirete irtihal edenlere ise, Allah’tan sonsuz rahmet niyaz ediyorum.”

