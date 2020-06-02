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Başkan Sekmen’den birliktelik vurgusu

ERZURUM HABERLERİ  | 02.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pandemi döneminde sık sık video konferans sistemi (VKS) üzerinden buluştuğu ilçelerin yerel yöneticileriyle artık makamda da bir araya gelmeye başladı.

Başkan Sekmen’den birliktelik vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pandemi döneminde sık sık video konferans sistemi (VKS) üzerinden buluştuğu ilçelerin yerel yöneticileriyle artık makamda da bir araya gelmeye başladı. Yeni normale dönüş sürecine ilk adımların atılmaya başlandığı günlerde önce Narman’ın, ardından Pasinler’in belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen, hem durum değerlendirmesi yaptı, hem de yeni yatırım sezonuna yönelik olarak görüş alışverişinde bulundu. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’yi makamında konuk eden Başkan Mehmet Sekmen, salgınla mücadelenin sürdüğüne vurgu yaparak, “Hep birlikte başarılı bir süreç yönettik, yeni normallere geçişi de, yine el birliği içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.
Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser’den, yeni sezon çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler alan Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin Narman ilçesine yönelik olarak atacağı adımlardan da bahsetti. Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak topyekûn kalkınmayı ve birlikteliği öncelik edindiklerini belirterek, “Her ilçemizi kendi özelindeki potansiyelleriyle değerlendirmeye ve ön plana çıkartmaya gayret ediyoruz” dedi.
Narman’ın ardından Pasinler’in Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile bir araya gelen Başkan Sekmen, pandemi döneminde bile yatırım ve hizmet programına harfiyen uyulduğunu dile getirerek, “Bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan gerek şehir merkezi ve gerekse ilçelerimizi ilgilendiren çalışmalarımızı da aksatmadık. Önümüzdeki artık yeni bir dönem var; bu dönemde de yine işbirliği içerisinde çalışmaya ve halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Sekmen’den birliktelik vurgusu

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