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Başkan Sekmen’den Karataş’a hayırlı olsun ziyareti

ERZURUM HABERLERİ  | 20.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen MHP Erzurum İl Başkanlığına yeniden seçilen Naim Karataş’ı ziyaret etti.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 13.

Başkan Sekmen’den Karataş’a hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen MHP Erzurum İl Başkanlığına yeniden seçilen Naim Karataş’ı ziyaret etti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan İl Kongresinde 550 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı seçilen Naim Karataş’ı makamında ziyaret etti. Parti binasında İl Başkanı Karataş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Sekmen yapmış olduğu ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada cumhur ittifakı ruhuna uygun bir şekilde birlik içerisinde çalışacaklarını belirten Başkan Sekmen, “Gece gündüz demeden omuz omuza çalışarak şehrimize hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Yaptığımız işlerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen il başkanımız Naim Karataş beye ve değerli yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Erzurum’a hizmet etmek konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sırt sırta vererek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını ve ittifak ruhuyla birlikteliğin meyve vermeye devam edeceğini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise “ Erzurum’un ve nihayetinde ülkemizin gelişmesi için yapılması gereken ne varsa bizlere yapmaya hazırız. Bu kapsam da ülkemiz için atılan güzel adımların hepsinin yanındayız. Yönetimimizi ziyaret eden ve desteklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz. Şehrimizin sorunlarını çözmeye ve şehrimizi kalkındırmaya hep birlikte devam edeceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurum’a hizmet noktasında başarılı çalışmalara ve projelere imza atacağından hiç şüphemiz yok. Bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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