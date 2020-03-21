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Başkan Sekmen’den Miraç Kandili mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Rahmete muhtacız, merhamete muhtacız; afetlerden, türlü musibet, illet ve belalardan korunmaya muhtacız.

Başkan Sekmen’den Miraç Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Rahmete muhtacız, merhamete muhtacız; afetlerden, türlü musibet, illet ve belalardan korunmaya muhtacız. Yüce Allah, mübarek Miraç Kandili’mizi kurtuluşumuza ve selametimize vesile kılsın” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; Miraç Kandili’nin, Üç Aylar’ın feyz ve bereket kapılarından birisi olduğunu vurgulayarak, “Miraç, mana âleminde yükselmek demektir, yücelmek demektir. İlahi bir lütuftur, izzettir, ikramdır, ihsandır. Niyazımız odur ki; türlü sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız bu dönemde Yüce Allah, huzurumuzu, sağlımızı, sıhhatimizi, esenliğimizi, birlik ve beraberliğimizi zirvelere ulaştırsın” ifadelerini kullandı.
“MİRAÇ HİDAYETTİR, HİKMETTİR”
Başkan Mehmet Sekmen, Miraç’ın, mucizevi bir yolculuk olduğunun altını çizerek, “Miraç; mana aleminde gerçekleşen kutlu bir vuslatın adıdır. Sırra ermektir, yücelere ulaşmaktır. Miraç; Sevgili Peygamberimiz’in önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, ardından huzuru ilahiye kabulüyle aslında ümmete açılan kurtuluş kapısıdır. Miraç; hidayettir, hikmettir, küfrün ve şirkin karşısındaki tevhittir, batılı zayi edendir. Miraç; Allah’ın varlığına ve birliğine iman edip, bununla amel eyleyenlerin ulaşabilecekleri en yüksek makamın ve en yüce mevkiinin ifadesidir” diye konuştu.
“ALLAH’TAN YARDIM VE İNAYET BEKLİYORUZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günümüzde insanlığın çok büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğuna dikkat çektiği mesajında; Allah’ın sonsuz merhamet sahibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Dünyayı kasıp kavuran virüs salgını sebebiyle insanoğlu olarak acziyetimizi bir kez daha ikrar ve itiraf etmek suretiyle; Yüce Allah’tan yardım ve inayet bekliyoruz. Mevla, Miraç ve Resul-i Kibriya’nın çıktığı bu mukaddes yolculuk hatırına bizleri başımızdaki bu illetten tez zamanda kurtarsın inşallah. Allah, bu mübarek Miraç gecesinde hepimizi hakkıyla tövbe eden, duası kabul edilen ve ruhen Miraç yolculuğuna çıkabilenlerden eylesin. Allah, sonsuz rahmetine ve merhametine muhtaç olduğumuz bu dönemde aziz milletimizi ve tüm İslam âlemini her türlü beladan, illet ve musibetten muhafaza eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Miraç Kandili’mizi kutluyor, kıymetli hemşehrilerime en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”

Başkan Sekmen’den Miraç Kandili mesajı

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