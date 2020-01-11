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  4. Başkan Sekmen’den Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ziyaret

Başkan Sekmen’den Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 11.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği’ni ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği’ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rıfat Bezginoğlu, Bölge Müdürü İsa Güler ve Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Yıldırım tarafından ağırlanan Başkan Sekmen, kurum yöneticileriyle birlikte Tarım Kredi Ürünleri Teşhir ve Satış Mağazası’nı da gezdi. Tarım Kredi Kooperatifleri patenti taşıyan ürünleri tek tek inceleyen Başkan Sekmen, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği’nin, bölge üretimi ve üreticiler için çok büyük bir önem taşıdığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği’ni ziyaretinde üretimin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin her bölgesinin birbirinden ayrı bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, “Kendi yerli ve milli ürünlerimizi ürettikçe güçlenecek, güçlendikçe ekonomimizi çok daha sağlam ve de dirençli bir hale getireceğiz. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz bu manada çok değerli katkılar sunuyor, ortaya bir emek koyuyor. Dolayısıyla emeği geçen herkese ve tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin sürekli yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü İsa Güler ise, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin amacının, genel anlamda Türk çiftçisinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı ve ürünlerini pazarlamayı amaç edindiğini söyledi. Güler, Türkiye’nin tarımsal kredi ve girdi lideri olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçilerin aynı zamanda sosyo-ekonomik güvencesi olduğunun altını çizdi.

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