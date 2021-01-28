Başkan Selahattin Gürkan’a yatırım teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte Hekimhan Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı. Yaz döneminde mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden heyet, Hekimhan’a 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de istişarelerde bulundu.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarları Büyükşehir Belediyesi’nde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. 2020 yılının değerlendirmesi ve 2021 yılında Hekimhan ilçesine yapılacak olan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ ve muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Gürkan, 2021 yılında taleplerin karşılanacağını söyledi.

“Bizde hizmet ayrımı olmaz”

Adil ve adaletli olmayı kendilerine şiar edindiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Hekimhan Belediye Başkanı ve değerli muhtarlarımızı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmasın. Malatya’da güzel bir tohum ekildi. Bu tohumu hepimizin koruması, yeşillendirmesi ve meyve vermesi içinde gayret göstermemiz lazım. Malatya’da ekilen bu tohum, bu ışık Türkiye’yi içerisine alacak. Birlik beraberlik ve kardeşlik tohumudur bu tohum. Dikkat ederseniz Malatya’da siyasi parti ayrımı olmaz. İdeolojik ayrım olmaz, taassup olmaz, fanatizm olmaz. Hizmette adil ve eşitlik olur. Şuana kadar Malatya’da haksızlık yapıldı veya bana oy verdi vermedi, benim görüşüm farklı olduğu için hizmet bana gelmedi diye bir şikâyet duymadım. İnşallah bunları hiçbir şekilde duymayacaksınız. Biz adil ve adaletli olmalı kendimize şiar edinmişiz. Çizdiğimiz insana hizmet yolunda hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.