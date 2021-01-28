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Başkan Selahattin Gürkan’a yatırım teşekkürü

28.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte Hekimhan Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte Hekimhan Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı. Yaz döneminde mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden heyet, Hekimhan’a 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de istişarelerde bulundu.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, meclis üyeleri ve muhtarları Büyükşehir Belediyesi’nde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. 2020 yılının değerlendirmesi ve 2021 yılında Hekimhan ilçesine yapılacak olan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ ve muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Gürkan, 2021 yılında taleplerin karşılanacağını söyledi.

“Bizde hizmet ayrımı olmaz”
Adil ve adaletli olmayı kendilerine şiar edindiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Hekimhan Belediye Başkanı ve değerli muhtarlarımızı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmasın. Malatya’da güzel bir tohum ekildi. Bu tohumu hepimizin koruması, yeşillendirmesi ve meyve vermesi içinde gayret göstermemiz lazım. Malatya’da ekilen bu tohum, bu ışık Türkiye’yi içerisine alacak. Birlik beraberlik ve kardeşlik tohumudur bu tohum. Dikkat ederseniz Malatya’da siyasi parti ayrımı olmaz. İdeolojik ayrım olmaz, taassup olmaz, fanatizm olmaz. Hizmette adil ve eşitlik olur. Şuana kadar Malatya’da haksızlık yapıldı veya bana oy verdi vermedi, benim görüşüm farklı olduğu için hizmet bana gelmedi diye bir şikâyet duymadım. İnşallah bunları hiçbir şekilde duymayacaksınız. Biz adil ve adaletli olmalı kendimize şiar edinmişiz. Çizdiğimiz insana hizmet yolunda hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Ayrım yapmadan hizmetlerini yapıyor”
Hekimhan ilçesi Karaköcek Mahalle Muhtarı Kemal Yağmur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Ziyaretimizde mahallemizin sorunlarını dile getirdik. Başkanımız istek ve taleplerimizi not alarak yardımcı olacaklarını söylediler. Bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Hekimhan ilçesi Başkavak Mahalle Muhtarı Kamil Kistiloğlu da, "Başkanımızı ziyaret ederek sorunlarımızı dile getirdik. Başkanımız kimseye ayrım yapmadan elinden gelen hizmeti yapıyor. Malatya’da ilk kez böyle bir başkanımız oldu sağ olsun var olsun. Hekimhan Belediye Başkanımızla da koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza her konuda güveniyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde eksiklerimiz tamamlanacak. Başkanımızdan memnunuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hekimhan ilçesi Yukarısazlıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Ekiz ise “Malatya Büyükşehir Başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz. Bizim sorunlarımızı dinledi. Başkanımız 2021 yılında eksik kalan hizmetleri yapacağına söz verdi. İnşallah eksiklerimizi başkanımız yapar ve tamamlar” diye konuştu.
Hekimhan ilçesi Kozdere Mahalle Muhtarı Abidin Pektaş, Uğurlu Mahalle Muhtarı Süleyman Aslan ve Hekimhan Yağca Mahalle Muhtarı İbrahim İzci ise verimli bir ziyaret yaptıklarını, Gürkan’ın ayrım yapmadan elinden gelen bütün hizmeti verdiğini ve çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ettiklerini söylediler.

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