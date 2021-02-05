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Başkan Sengel’den kapsamlı Ankara ziyareti

05.02.2021 21:54 | Son Güncelleme:
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Ankara’ya kapsamlı bir ziyarette bulundu.Selçuk ilçesinin yatırımları ve geleceğini konuşmak üzere Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasetin ve bürokrasinin zirvesindeki isimleri ziyaret etti.“İktidara adım adım...”Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri görüşmeyi, “Sayın Genel Başkanımızla ülkemize, İzmir’e ve Selçuk’a dair keyifli bir sohbet...

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Ankara’ya kapsamlı bir ziyarette bulundu.

Selçuk ilçesinin yatırımları ve geleceğini konuşmak üzere Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasetin ve bürokrasinin zirvesindeki isimleri ziyaret etti.

“İktidara adım adım...”
Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri görüşmeyi, “Sayın Genel Başkanımızla ülkemize, İzmir’e ve Selçuk’a dair keyifli bir sohbet... Gençleri ve çocukları önemseyen, kadın haklarına sahip çıkan, çiftçisinden esnafına kadar herkesi düşünen bir Genel Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. İktidara adım adım” sözleri ile paylaştı. Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu’nun Çiftçi Buluşması programına da katılarak çiftçilerin gündemini ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tarım politikaları sunumunu da yakından takip etti.

“Selçuk için doğru projelerle, birlikte...”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaretini değerlendiren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ediyorum. Efes Selçuk için doğru projelerde birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim.” dedi.

Akşener ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e nazik ev sahipliği ve yerelden genele öğretici sohbetleri için teşekkür ederim.” dedi. İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

“Müthiş bir deneyim paylaşımı...”
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir diğer ziyaretinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Tarım ve sosyal belediyecilik alanında öne çıkan iki ismin buluşmasına dair Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Mansur Başkan, attığı her adımla adından söz ettiren, belediyeciliği Ankara’ya hatırlatan Başkan. Kooperatifçilik ve sosyal belediyecilik üzerine çok öğretici bir sohbet, halka dokunuşun örnekleriyle müthiş bir deneyim paylaşımı oldu” yorumunda bulundu.

Kadın politikalarından kadın üreticilere verimli görüş alışverişi
Ankara ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile görüşen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kadın politikaları, kooperatifler ve kadın üreticiler alanlarında verimli bir görüş alışverişinde bulundu.

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