YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son bulmalı”

Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son bulmalı”

GİRESUN HABERLERİ  | 07.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak kadınları her konuda destekleyeceklerini söyledi.Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son bulmalı”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak kadınları her konuda destekleyeceklerini söyledi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şenlikoğlu mesajında, “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kahraman kadınlarımız, fedakârlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır. Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan kadınlarımız toplumun her kademesinde görev aldığı gibi kahramanlık destanları yazarak eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, kucağında mermi ile cepheye koşmuştu. Diğer yandan hepimiz için önem arz eden kadınlarımızın asla kabul edilmeyecek şekilde şiddete maruz kalmasını istemiyoruz ve kadına yönelik şiddetin de artık son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Belediyeler olarak kadınlarımızı her konuda desteklemek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Kadınlarımıza olan desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Giresun Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Giresun Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Feridunoğlu Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Karabıçak Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Karaca Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk:“Kültür Merkezi Projesi için Bakanlık talimat verdi”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk:“Kültür Merkezi Projesi için Bakanlık talimat verdi”

Kar fındığa yaradı

Kar fındığa yaradı

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2019 yılında 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2019 yılında 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.