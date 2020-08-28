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Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Şehrin gelişim ve değişimine değer kazandırma adına çalışmaları kararlıkla sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz” dedi.Elazığ Belediyesi’ne devredilen eski SGK binasının yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Şehrin gelişim ve değişimine değer kazandırma adına çalışmaları kararlıkla sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz” dedi.
Elazığ Belediyesi’ne devredilen eski SGK binasının yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında yıkımı gerçekleştirilen eski SGK binasının bulunduğu alan, toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı 224 araç kapasiteli yeraltı otoparkı yapılacağı, üst kısmı ise meydan ve kapalıçarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde yeni bir yaşam alanı olarak düzenleneceği kaydedildi. Meydan olarak düzenlenecek 11 bin metrekarelik alanın yaklaşık 7 bin metrekaresinde andezit ve bazalt gibi doğal taşlarla peyzaj düzenlemesi gerçekleştirileceği, 4 bin metrekaresinin ise yeşil alan olarak düzenleneceği kaydedildi. Organik ürün satışlarının yapılacağı satış ünitelerinin yer alacağı meydanda, oturma alanlarının üzeri ise yarı şeffaf elemanlarla örtülerek yağmur ve güneş gibi fiziksel çevre faktörlerinin kontrolü sağlanacağı bildirildi.
Şehre kimlik kazandıracak meydan düzenlemesi ve yeraltı katlı otopark projesi ile yeni bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin gelişim ve değişimine değer kazandırmak adına çalışmalarımızı kararlıkla sürdürüyoruz. Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz. Şehrimizi modern yol ağıyla donatma yolunda çalışmalarımızı sürdürürken yeraltı katlı otopark projemiz de şehir içi trafiğini rahatlatmaya katkı sağlayacaktır. Yine projemiz kapsamında yeraltı otoparkı olarak inşa edilecek eski SGK binasının bulunduğu alanın üst kısmını ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kapalıçarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde meydan olarak düzenleyeceğiz. Peyzaj düzenlemeleri, oturma alanları, süs havuzları, ses ve ışık gösterileri ile şekillendireceğimiz meydan düzenlemesi ile de şehrimize yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız” dedi.
Şehrin geleceği için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Başkan Şerifoğulları, “ Şehrin su ihtiyacının temini, şehrin altyapısının yenilenmesi, fuar ve kongre merkezi, şehirlerarası otobüs terminali, mini terminal projelerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin bugün ve yarınlara dair ihtiyaçlarını çözüme ulaştıracak projelerimize ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki attığımız adımlarla Elazığ’ımız gelecek on yıllara daha bir güvenle ulaşacaktır” diye konuştu.

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