İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları'ndan apar topar çıkarıldı! Alperen Duymaz yeni başrol

İsmail Hacıoğlu yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde daha önce yurt dışında bulunduğu bir dönemde esrar kullandığını, zaman zaman bu maddeyi temin ettiğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yapım ekibi hızlı bir karar alarak oyuncuyu projeden çıkardı. Dizinin senaryosunda da değişikliğe gidileceği öğrenildi.

Motto Yapım’ın ilk teklif götürdüğü isimlerin başında Alperen Duymaz gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir teklifi düşünen Alperen Duymaz kararını verdi ve prensipte “Cennetin Çocukları”yla el sıkıştı.

SETE ARA VERİLDİ

Kulis bilgilerine göre Ayvalık’ta çekilen dizide hikâye değişecek ve Kamil geri dönecek. Sete ara veren ekip önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak.