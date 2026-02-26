MAGAZİN

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları'ndan apar topar çıkarıldı! Alperen Duymaz yeni başrol

Cennetin Çocukları'nda İskender arayışı vardı. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra diziden çıkarılan İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz ile anlaşma sağlandı.

İsmail Hacıoğlu yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde daha önce yurt dışında bulunduğu bir dönemde esrar kullandığını, zaman zaman bu maddeyi temin ettiğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yapım ekibi hızlı bir karar alarak oyuncuyu projeden çıkardı. Dizinin senaryosunda da değişikliğe gidileceği öğrenildi.

Motto Yapım’ın ilk teklif götürdüğü isimlerin başında Alperen Duymaz gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir teklifi düşünen Alperen Duymaz kararını verdi ve prensipte “Cennetin Çocukları”yla el sıkıştı.

SETE ARA VERİLDİ

Kulis bilgilerine göre Ayvalık’ta çekilen dizide hikâye değişecek ve Kamil geri dönecek. Sete ara veren ekip önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak.

Okuyucu Yorumları 12 yorum
saçma sapan , TRT zorlamasıyla gereksiz yere uzatılan bir dizi . Bence komple kaldırılmalı , bu arada ekranlarda bunun gibi daha bir çok dizi var
Bu TRT insanların özel hayatıyla neden bu kadar ilgili l oradaki herkesin ne kirli çamaşırları vardır.
diziyi iptal etmek en doğrusu
