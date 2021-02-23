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Başkan Şerifoğulları: ’Elazığ’ın ilk dijital kütüphanesini kuruyoruz’

23.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Elazığ’ın ilk dijital kütüphanesini kuracaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz.

Elazığ’ın ilk dijital kütüphanesini kuracaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Gençlerin donanımına katkı sunmak için günün teknolojisine uygun seçeneklerin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, “Her Mahalleye Semt Kütüphanesi” projesi kapsamında kentin ilk dijital kütüphanesinin hayata geçirileceği bildirildi. Rızaiye Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulan ve engelsiz bir yapı olarak dizayn edilen dijital kütüphanenin, Temmuz ayı içerisinde hizmete sunulmasının hedeflendiği aktarıldı. Teknolojisinin modern mimari ile buluşturulduğu ve yeşil dokunun ön plana çıkarılacağı kütüphanede , fikir-düşünce, psikoloji, sosyoloji, felsefe, çocuk gelişim ve dini yayımlar, Türk, Doğu ve modern Batı klasikleri ile şehir tanıtım kitaplarının yer alacağı kaydedildi. Özelikle şehrin tanıtımına katkı sunan eserlerin dijital ortama aktarıldığı kütüphaneye, dünyanın her noktasından erişilebilirlik sağlanacağı da açıklandı.

Göreve geldikleri günden itibaren birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Gençlerin donanımına katkı sunmak için günün teknolojisine uygun seçeneklerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Modern anlamda şehrin ilk dijital kütüphanesini hayata geçireceğiz. Bu sayede sınırsız kaynak dijital platformlara aktarılarak yaşatılabilecek” dedi.

Şehrin her noktasına eşit hizmet götürme anlayışı içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Biz şehrimizi bir bütün olarak kalkındıracağımıza ve doğu-batı mahalleleri şeklinde ayırmayacağımıza söz verdik. Bu açıdan kütüphanemizi hem ulaşımın kolay olacağı hem de hızlı bir değişim dönüşüm yaşayan Rızaiye Mahallemize yaptık. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı ve araştırma becerisi kazandırmak, ferah ve donanımlı çalışma ortamları hazırlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz kütüphanemiz, yediden yetmişe herkesin istifade edebileceği bir ilim-irfan yuvası olacak. Bizler okuma üzerine kurulu olan bir medeniyetin mensubuyuz. Dinimizin bize ilk emri “Oku” olmuştur ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim hemen ‘Kitap’ haline getirilmiştir. Bu durumun bizlere anlattığı çok şey var. İlimizde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve istenilen esere ulaşımın kolaylaştırılması için gerekli alt yapıyı oluşturmak, bizlerin en büyük sorumluluğudur. Kitap fuarları, hikaye, kompozisyon, öykü yarışmaları ve çeşitli faaliyetler ile ilimizde bu etkinlikleri daha fazla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Dijital Kütüphane projemiz de bu çalışmalarımızın hayat bulmuş bir parçasıdır” diye konuştu.

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