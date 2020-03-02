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Başkan Şerifoğulları, İdlib Gazisi Yüce’yi ziyaret etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İdlib’teki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce’yi ziyaret etti.Suriye rejim unsurları tarafından İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce tedavisinin ardından memleketi Elazığ’a geldi.Başkan Şerifoğulları, Gazi’yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.“Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” diyen Başkan Şerifoğulları, “Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız.

Başkan Şerifoğulları, İdlib Gazisi Yüce’yi ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İdlib’teki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce’yi ziyaret etti.
Suriye rejim unsurları tarafından İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce tedavisinin ardından memleketi Elazığ’a geldi.Başkan Şerifoğulları, Gazi’yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
“Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” diyen Başkan Şerifoğulları, “Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Şehit 36 kahraman Mehmetçiğimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları, İdlib Gazisi Yüce’yi ziyaret etti

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