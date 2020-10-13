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Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapımı devam eden fuar ve kongre merkezi, mini terminal ile engelsiz yaşam merkezinin şantiye alanlarında incelemede bulundu.Belediye tarafından yapımı süren projelerden fuar ve kongre merkezi, mini terminal ve engelsiz yaşam merkezinin inşaatları hızla yükseliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapımı devam eden fuar ve kongre merkezi, mini terminal ile engelsiz yaşam merkezinin şantiye alanlarında incelemede bulundu.
Belediye tarafından yapımı süren projelerden fuar ve kongre merkezi, mini terminal ve engelsiz yaşam merkezinin inşaatları hızla yükseliyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da çalışmaları devam eden projelerin şantiye alanlarına giderek incelemede bulundu.Projelerin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Şerifoğulları, değerlendirmeler de de bulundu.
Fuar ve kongre merkezinin yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan merkezde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. 25 bin metre kare üzerine inşa edilen fuar alanımız, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaparak şehrimizin marka değerini yükseltecek. Türkiye’nin ilk konsept projeleri arasında yer alan fuar projemiz, şehrimizin sanayi ve ticaret alanında ilerleyerek dünya pazarına açılmasında büyük rol oynayacak. İnşallah 2021 yılı sonunda inşa çalışmalarını tamamlayıp hizmete sunacağız. Memleketimizi daha yaşanılabilir yarınlara taşımak için daima sahada ve hız kesmeden çalışacağız” dedi.
Mevcut haliyle ihtiyaçları karşılamadığı için mini terminal binasını yeniden inşa ederek şehrin komşu il ve ilçelere ulaşım bağlantısını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktaran Şerifoğulları, "Bilindiği üzere mevcut binamız maalesef ihtiyaçları karşılayamıyordu. Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan Mini Terminal binası projemizin inşaat çalışmaları olumlu bir şekilde ilerledi. 7 bin 500 metre kare alan üzerine inşa edilen binamız bin 329 metçre kare kullanım alanına sahip olacak. Malatya, Ağın, Baskil, Keban ve Sivrice’ye yeni inşa ettiğimiz mini terminalden daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlanacak. Arıcak, Alacakaya, Karakoçan, Kovancılar, Maden, Palu ilçelerimize ve komşu illere ise Doğu Terminalinden ulaşım hizmeti verilecek”ifadelerini kullandı.
Engelsiz Yaşam Merkezini gezerek bilgi veren Başkan Şerifoğulları,"Engelsiz bir şehir hayatı sunma hedefiyle yola çıktıklarını bu doğrultuda ilerlediklerini aktardı.

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