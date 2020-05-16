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Başkan Şerifoğulları,"Güvenli konutlarla depreme hazırlıklı bir şehir olacağız"

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Elazığ depreminde hasarın en fazla olduğu mahallelerden Mustafapaşa’da incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Devletimizin güçlü desteğiyle, şehrimizdeki eski yapı stoku yenilenerek, güvenli konutlarıyla depreme hazırlıklı bir şehir olacağız” dedi.24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ağır hasar verdiği Mustafapaşa Mahallesinde bir taraftan en kaz kaldırma çalışmaları diğer taraftandan yeni konutlar için temel atımı yapılıyor.

Elazığ depreminde hasarın en fazla olduğu mahallelerden Mustafapaşa’da incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Devletimizin güçlü desteğiyle, şehrimizdeki eski yapı stoku yenilenerek, güvenli konutlarıyla depreme hazırlıklı bir şehir olacağız” dedi.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ağır hasar verdiği Mustafapaşa Mahallesinde bir taraftan en kaz kaldırma çalışmaları diğer taraftandan yeni konutlar için temel atımı yapılıyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da mahallede teme atımı yapılan 353 konutun yapılacağı alanda inceleme bulunup, bilgi aldı.
Yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum koordinesinde ivedilikle çalışmaların başlatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bir yandan Korona virüs salgını ile mücadele ederken, diğer yandan da 24 Ocak’ta meydana gelen ve merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli evlerine kavuşması amacıyla da çalışmalar yapılıyor. Toplam 20 bin 417 konutun bir kısmı rezerv alanlarında, bir kısmı ise yerinde kentsel dönüşümle yıl sonuna kadar inşa edilecek. Devletimizin güçlü desteğiyle, şehrimizdeki eski yapı stoku yenilenerek, güvenli konutlarıyla depreme hazırlıklı bir şehir olacağız” dedi.
Mustafapaşa Mahallesi’nde yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 353 konutun inşa çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, “Mustafapaşa Mahallemizde çalışmalar sürüyor. Bu süreçte de depremin hemen ardından en üst perdeden yaşadığımız devlet millet birlikteliğinin güçlü dayanışması ile devletimiz hemşehrilerimizin yanındadır. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza bu süreçte devletimizin kira yardımları devam ediyor. İvedilikle yeni konutların inşası tamamlanarak, hemşehrilerimizin yeni konutlarına kavuşmaları sağlanacaktır. Bizler de yerel yönetim olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında yer alarak tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

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