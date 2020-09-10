Başkan Serkan Acar’dan Aliağaspor FK antrenmanına sürpriz ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK’nın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe sürpriz yaptı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde, 2020-2021 sezonuna Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde iddialı bir şekilde hazırlanan Aliağaspor FK, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Statta sınma ve esnetme hareketleriyle başlayan antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Antrenman pas varyasyonlarının ardından koşu çalışmasıyla son buldu.

Başkan Acar’dan sürpriz

Futbolculara sürpriz ziyaret yapan ve antrenmanı tribünden takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, antrenman sonunda sahaya inerek futbolcular ve teknik heyetle sohbet etti. Kazasız-belasız bir hazırlık dönemi geçirilmesini dileyen Başkan Serkan Acar, “Bizler sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Hepiniz ailemizin bir ferdi oldunuz. Bu aile sizlerle, teknik ekibiyle, yöneticileriyle, taraftarıyla, belediyesiyle hep birlikte şampiyonluğa kavuşacaktır” dedi.