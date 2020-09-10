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Başkan Serkan Acar’dan Aliağaspor FK antrenmanına sürpriz ziyaret

İZMİR HABERLERİ  | 10.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK’nın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe sürpriz yaptı.Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde, 2020-2021 sezonuna Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde iddialı bir şekilde hazırlanan Aliağaspor FK, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK’nın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe sürpriz yaptı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde, 2020-2021 sezonuna Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde iddialı bir şekilde hazırlanan Aliağaspor FK, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Statta sınma ve esnetme hareketleriyle başlayan antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Antrenman pas varyasyonlarının ardından koşu çalışmasıyla son buldu.

Başkan Acar’dan sürpriz
Futbolculara sürpriz ziyaret yapan ve antrenmanı tribünden takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, antrenman sonunda sahaya inerek futbolcular ve teknik heyetle sohbet etti. Kazasız-belasız bir hazırlık dönemi geçirilmesini dileyen Başkan Serkan Acar, “Bizler sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Hepiniz ailemizin bir ferdi oldunuz. Bu aile sizlerle, teknik ekibiyle, yöneticileriyle, taraftarıyla, belediyesiyle hep birlikte şampiyonluğa kavuşacaktır” dedi.

"Aliağaspor formasının hakkını sahada vereceğiz"
Aliağaspor formasının kendileri ve Aliağa halkı için çok değerli olduğunun da altını çizen Başkan Serkan Acar, "Aliağaspor formasının hakkını sahada vereceğiz. Bu yolda vereceğiniz mücadelede sadece iyi günde değil kötü günde de her daim yanınızda olacağız” dedi.
Başkan Serkan Acar, yaptığı destek ve moral konuşmasının ardından futbolculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu.

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