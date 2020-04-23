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Başkan Şeylan’dan çocuklara 23 Nisan hediyesi

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs salgını nedeniyle bu sene evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları mutlu etmek için çeşitli oyuncaklar hediye etti.Başkan Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde bulunan Kıyıcak Mahallesi’ne giderek minik çocuklara hediyelerini teslim etti.

Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs salgını nedeniyle bu sene evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları mutlu etmek için çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Başkan Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde bulunan Kıyıcak Mahallesi’ne giderek minik çocuklara hediyelerini teslim etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, "Bu yıl ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece evlerde kutlanıyor. Haftalardır evlerinde kalan minik yürekler daha fazla üzülmesin istedik, oyuncakları dağıttığımız çocukların yüzleri güldü" dedi.

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İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
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