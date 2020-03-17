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Başkan Şeylan’dan şehit aileleri ve yaralılara ziyaret

VAN HABERLERİ  | 17.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde şehit olanların aileleriyle yaralı olarak kurtulanları ziyaret etti.Başkan Şeylan, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti’li Çatak Belediyesi encümenleriyle şehit ve yaralıların çocuklarıyla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde şehit olanların aileleriyle yaralı olarak kurtulanları ziyaret etti.
Başkan Şeylan, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti’li Çatak Belediyesi encümenleriyle şehit ve yaralıların çocuklarıyla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi. Bahçesaray yolunda çığ felaketinde arama kurtarma çalışmalarında şehit olan vatandaşların taziyelerine giderek başsağlığında bulunduklarını hatırlatan Başkan Şeylan, “Şimdi ise AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve belediye encümenlerimiz ile birlikte şehit ailelerine ve yaralı vatandaşlarımıza moral motivasyon ziyaretinde bulunduk. Şehitlik, dinimizde en yüce makamlardan biridir. Benimde birçok akrabam şehitlik mertebesine ulaşmış, ağabeyim de şehit düşmüştür. Devletimiz şehit ailelerimize ayrı bir önem vermektedir. Dolayısıyla devletimizin kapısı her zaman şehit ailelerine açıktır ve her zaman tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimizin çocukları, eşleri, anne, baba ve ailesi de bize emanettir" dedi.
Şehit ve yaralı aileleri, Başkan Şeylan’a ve beraberindekilere ziyaretten ötürü memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

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