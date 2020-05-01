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Başkan Şimşek, 1 Mayıs’ı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı

ANKARA HABERLERİ  | 01.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı.Korona virüs salgınına karşı Gölbaşı halkı için 7/24 çalışan Gölbaşı Belediyesi çalışanlarını ziyaret eden Başkan Şimşek, "Halkımızın sağlığı için gecenizi gündüzünüze katmadan ilçemizin temizliği, halkımızın ihtiyaçları ve doğru haberlere ulaşımı, ilçemizin peyzajı için çalıştınız.

Başkan Şimşek, 1 Mayıs’ı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı.
Korona virüs salgınına karşı Gölbaşı halkı için 7/24 çalışan Gölbaşı Belediyesi çalışanlarını ziyaret eden Başkan Şimşek, "Halkımızın sağlığı için gecenizi gündüzünüze katmadan ilçemizin temizliği, halkımızın ihtiyaçları ve doğru haberlere ulaşımı, ilçemizin peyzajı için çalıştınız. Korona virüs ile mücadele kapsamında sokaklarda, yoğun olarak kullanılan kurum ve kuruluşlarda yıkama ve dezenfektan çalışmalarına, evlere erzak teslimlerine kadar birçok görevi hız kesmeden yerine getirdiniz. Sizler Gölbaşı’nın kahramanlarısınız. Emekleriniz yadsınamaz. Bu salgından kurtulana kadar sizlerle omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Alkışın en büyüğü sizlere" ifadelerini kullandı.
Gölbaşı Belediyesinin emekçileri nezdinde işçilere dair mesajını da paylaşan Şimşek, şunları kaydetti:
"Alın teri ile kazanılan kazanç helal ve kutsaldır. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde 7/24 çalışarak hiçbir zorluktan kaçınmayan sağlık çalışanlarımız, bizler evimizdeyken evlerimizde hizmet sunan kıymetli işçilerimiz, bizleri bu yaşlara getiren emektar analarımız ile babalarımız, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Barış ve kardeşlik içinde geçireceğimiz ve kucaklaşarak bayram sevinci yaşayacağımız nice günlere."

Başkan Şimşek, 1 Mayıs’ı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı

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Ankara Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:42
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Betülün Eczanesi
Yenimahalle
Şentepe Eczanesi
Yenimahalle
Dolunay Eczanesi
Yenimahalle
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